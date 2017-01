Aviodispečeru streiku radījuši Eiropas Savienībai 12 miljardus eiro lielus zaudējumus

Aviācijas dispečeru streiki laika posmā no 2010. līdz 2016. gadam radījuši Eiropas Savienības (ES) valstu ekonomikām zaudējumus 12 miljardu eiro apmērā, liecina Eiropas aviokompāniju asociācijas Airlines for Europe aprēķini. 59% no šiem zaudējumiem radušies tūrisma nozarei, pirmkārt jau restorāniem un viesnīcām. Tieši lidsabiedrības tikmēr zaudējušas vien 6% no kopējo zaudējumu summas.

Visbiežāk (kopumā vairāk par 25 dienām) minēto gadu laikā streikojuši Francijas aviodispečeri, savukārt viņu Grieķijas, Itālijas un Portugāles kolēģi streikojuši kopumā 10-25 dienas. Savukārt pats masveidīgākais streiks noticis 2013. gadā, kad streikoja uzreiz 11 valstu aviodispečeri, protestējot pret „vienoto Eiropas debesu” sistēmu, kas varēja novest pie daudzu aviodispečeru atlaišanas.

Asociācija arī piedāva ierobežot aviodispeču streiku negatīvās sekas ar virknes pasākumu palīdzību. Piemēram, tiek aicināts uzlikt par pienākumu Francijas avidispečeriem par streiku informēt vismaz 72 pirms tā sākšanas, kas ļautu padarīt prognozējamāku lidojumu sarakstu.