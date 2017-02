Bank of America atklāj jaunas nodaļas, kas darbojas bez personāla klātbūtnes

Bank of America mēneša laikā atklājusi trīs filiāles, kas darbojas, iztiekot bez personāla, vēsta aģentūra Reuters. Šajos birojos iespējams saņemt hipotekāros kredītus, kredītus automašīnu iegādei, bankas kartes, kā arī vēl virkni citu pakalpojumu. Situācijās, kad tomēr nav iespējams iztikt bez darbinieku konsultācijām, tās tiek sniegtas ar video starpniecību.

Nodaļu bez personāla atvēršana ļauj bankai samazināt izdevumus, tostarp ne tikai par darbnieku algām, bet arī telpu īri, komunālajiem pakalpojumiem, utt., jo filiāles, kas atvērtas Minesotā un Denverā, aizņem tikai ceturto daļu no platības, kāda nepieciešama parastas nodaļas ar personālu darbībai.

Jāatgādina, ka Bank of America savā līdzšinējā veidolā pastāv kopš 1998. gada, bet pirms tam bija pazīstama kā Nations Bank. Par Bank of America kredītiestāde nolēma pārdēvēties pēc Sanfrancisko bāzētās, finanšu grūtībās nonākušās Bank America iegādes. Pirms tam tā bija vēl veikusi vairāku citu banku pievienošanu. Savukārt 2008. gadā Bank of America pārņēma Merrill Lynch, kļūstot par lielāko finanšu institūciju ASV.