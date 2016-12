Deivids Kemerons pretendēs uz NATO ģenerālsekretāra amatu

Lielbritānijas bijušais premjerministrs Deivids Kemerons tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem pretendentiem uz Ziemeļatlantijas alianses (NATO) nākošā ģenerālsekretāra posteni, vēsta laikraksts Daily Mail, atsaucoties uz vārdā neminētiem informācijas avotiem NATO.

Atbilstīgi laikraksta informācijas avotu vārdiem, Lielbritānijai ir spēcīgas pozīcijas aliansē, kur tā ir otrā nozīmīgākā valsts militārajā ziņā aiz ASV. Tāpat briti cenšās spēlēt nozīmīgu lomu NATO, cerot šādi daļēji kompensēt valsts izstāšanos no Eiropas Savienības (ES).

Šo iemeslu dēļ britu amatpersonas atbalsta D. Kemerona virzīšanu uz NATO ģenerālsekretāra amatu. Laikraksta informācijas avoti atzīmējuši, ka izskatīt šādu iespēju piekritis arī pats britu ekspremjers.

Patlabanējais NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs pametīs šo amatu 2018. gada beigās vai 2019. gada sākumā.

Jāpiebilst, ka Lielbritānijas pārstāvji iepriekš jau ir ieņēmuši NATO ģenerālsekretāra amatu. No 1952. līdz 1957. gadam aliansi vadīja Hastings Ismejs, no 1984. līdz 1988. gadam – Pīters Karingtons, bet no 1999. līdz 2003. gadam – Džordžs Robertsons.