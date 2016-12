Eiropas Tiesa aptur lēmumu par Gazprom piekļuves Opal jaudām palielināšanu

Eiropas Tiesa (ET) apturējusi Eiropas Komisijas (EK) lēmumu par Gazprom piekļuves gāzes vadam Opal palielināšanu, vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz Polijas gāzes kompānijas PGNiG vadītāju Petru Vožņaku.

Pirms tam Polijas valdība iesniedza ET sūdzību par EK lēmumu atļaut Gazprom izmantot 80% Opal tranzīta jaudu līdzšinējo 50% vietā, jeb 25,6 no kopumā 32 miljardiem kubikmetru. Kā uzskata Varšava, šāds lēmums ir pretrunā ar gāzes piegāžu diversifikācijas principu, jo ļauj piegādāt nesamērīgi daudz gāzes no viena avota [Krievijas], tāpat tas var novest pie piegāžu pārtraukšanas un vēl citām problēmām.

Kā norāda aģentūra, ET pieprasījusi no abām pusēm – Polijas un EK, papildus informāciju galīgā lēmuma pieņemšanai.