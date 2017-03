Brisele prasa no Facebook, Google un Twitter atbilstību ES likumdošanai

Eiropas Savienības (ES) varas iestādes devušas informācijas tehnoloģiju kompānijām Facebook, Google un Twitter mēnesi laika, lai tās sakārtotu savus pakalpojumu sniegšanas noteikumus atbilstīgi Eiropas likumdošanai par patērētāju tiesību aizsardzību, pretējā gadījumā kompānijām draud naudas sodi, vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem.

Kā liecina aģentūras rīcībā esošā informācija, pagājušā gada decembrī ES varas iestādes izsūtījušas minētajām kompānijām vēstules ar paziņojumiem, ka atsevišķu to sniegto pakalpojumu noteikumi ir pretrunā ar ES likumdošanu par patērētāju tiesību aizsardzību. Piemēram, ES pāstāvji kritizē faktu, ka sociālo tīklu lietotājiem pretenziju gadījumos nav iespējams vērsties savu mītnes valstu tiesās, bet gan jādodas uz ASV Kalifornijas štatu, kur atrodas visu minēto kompāniju biroji.

Tāpat varas iestādēm ir pretenzijas pret to, ka sociālie tīkli skaidri neapzīmē sponsoru kontentu, kā arī prasa lietotājiem atteikties no tādām pamata tiesībām, kā, piemēram, tiesības lauzt līgumus. Tāpat ES amatpersonām ir iebildumi pret IT kompāniju pārmērīgo varu – kompānijas pēc saviem ieskatiem rīkojas ar lietotāju izveidoto kontentu. (Google gadījumā viss iepriekš minētais attiecas uz sociālo tīklu Google+.) Pašas kompānijas situāciju pagaidām nekomentē.

Kā norādījis aģentūras informācijas avots, kompāniju pārstāvji ir piedāvājuši atsevišķas iespējas pretrunu atrisināšanai un šonedēļ jau apspriedušas tās ar ES varas iestādēm, pie kam tikšanās aizvadīta „konstruktīvā gaistotnē”.