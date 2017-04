Ķīnas autoražotājs Great Wall plāno atvērt ražotni Meksikā

Pēc tam, kad no ieceres būvēt autorūpnīcas Meksikā atteikušās tādas kompānijas kā Ford un General Motors, par plāniem atvērt rūpnīcu šajā valstī paziņojis Ķīnas autoražotājs Great Wall, vēsta aģentūra Reuters. Ķīnas kompānija izskata iespējas būvēt rūpnīcu Nuevo Leones vai Sanluisas – Potosi štatos, aģentūrai paziņojuši uzreiz trīs informācijas avoti.

Publikācijā norādīts, ka augsta ranga Great Wall darbinieki jau apsprieduši šo jautājumu ar dzelzceļa kompāniju Ferrocarril Mexicano un transporta uzņēmumu Kansas City Southern de Mexico. Viens no aģentūras informācijas avotiem arī izteicies, ka kompānija risinājusi tiešas sarunas ar Nuevo Leones štata ierēdņiem.

Atbilstīgi Reuters informācijas avotu teiktajam, rūpnīcas, kas izmaksās ap 500 miljoniem ASV dolāru, būvniecība var sākties jau nākošajā gadā. Rūpnīcā plānots saražot 250 tūkstošus automašīnu gadā, paredzētu Meksikas un ASV tirgiem.

Pirms tam Sanluisas – Potosi štatā savu rūpnīcu plānoja būvēt Ford. Investīcijas rūpnīcas celtniecībā tika lēstas $1,6 miljardu apmērā. Tomēr šie plāni tika mainīti ASV jaunievēlētā prezidenta Donalda Trampa politikas dēļ, kas ir orientēta uz vietējo ražotāju atbalstīšanu. D. Trampa nostājas dēļ šā gada 9. janvārī no plāniem pārcelt savas ražotnes no ASV uz Meksiku atteicās arī General Motors, atgādina izdevums The Wall Street Journal.