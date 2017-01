Lielbritānijā ieradies pirmas kravas vilciens no Ķīnas

Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā ieradies kravas vilciens no Ķīnas pilsētas Dživu, kas ceļā devās 1. janvārī. Ap 12 000 km garais ceļš ilga iepriekš ieplānotās 18 dienas, un to laikā vilciens šķērsoja Kazahstānas, Krievijas, Baltkrievijas, Polijas, Vācijas, Beļģijas un Francijas teritorijas, vēsta BBC.

Jaunā maršruta operators ir kompānija Yiwu Timex Industrial Investment Co., kura jau vairāk par gadu nodarbojas ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem starp Ķīnu un Spāniju. No 34 konteineriem sastāvošais vilciens no Ķīnas uz Lielbritāniju veda sadzīves preces, audumus un apģērbus. Daļa konteineru no vilciena sastāva gan tika atvienoti Vācijas dzelzceļa mezglā Duisburgā un nosūtīti uz citiem galamērķiem Eiropā.

Jāpiebilst, ka Lielbritānija kļuvusi par 18 pasaules valsti, ar kuru Ķīnai ir tieša dzezceļa satiksme. Pēdējā ir ātrāka, nekā kravu transportēšana par jūru, kā arī lētāka par kravu aviopārvadājumiem.