Nākošais ASV valsts sekretārs saņems kompensāciju $180 miljonu apmērā

Pēc aiziešana no ExxonMobil vadītāja Rekss Tilersons saņems no kompānijas $180 miljonus, vēsta laikraksts The Wall Street Journal. Tas ir aptuveni par $7 miljoniem mazāk, nekā viņš saņemtu, aizejot pensijā no kompānijas vadītāja posteņa.

Kā paziņojusi ExxonMobil, vienošanās panākšanas laikā R. Tilersons attiecies no bonusa $4,1 miljona apmērā, kuru viņš saņemtu pa daļām triju gadu laikā.

Iepriekš tika ziņots, ka R. Tilersons, kuru ASV ievēlētais prezidents Donalds Tramps izvēlējies par valsts sekretāru nākošajā administrācijā, pametīs naftas kompānijas ExxonMobil ģenerāldirektora posteni sakarā ar stāšanos valsts sekretāra amatā.