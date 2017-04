No rakstnieka – fantasta Stīvena Kinga cer piedzīt 500 miljonus dolāru

Pret pasaulslaveno amerikāņu rakstnieku Stīvenu Kingu izvirzītas apsūdzības par ideju zādzību, radot romānu cikla Tumšais tornis (The Dark Tower) galvenā varoņa tēlu, par ko no rakstnieka tiek prasīta kompensācija 500 miljonu ASV dolāru apmērā, vēsta izdevums TMZ.

Prasību iesniedzis komiksu The Rook autors, kura vārds netiek izpausts, un prasībā apgalvots, ka Tumšā torņa galvenais varonis Rolands Diskeins ir „norakstīts” no komiksu sērijas galvenā varoņa Restina Deina. Bez vienādiem iniciāļiem, abi varoņi ceļo laikā, cīnās ar briesmoņiem, ir „kvazi nemirstīgi” un romantiski personāži. Bez tam Diskeins arī ir ģērbies tāpat kā Deins – kā kovbojs, norādījis prasības iesniedzējs.

Komiksi, kuru galvenais varonis ir Deins, tika publicēti laikā no 1977. līdz 1982. gadam, un to kopējā tirāža sasniedza piecus miljonus, savukārt pirmā cikla Tumšais tornis grāmata iznāca 1982. gadā. Tāpat S. Kings ir atzinis, ka lasījis The Rook, teikts prasībā.

Ir vērts piebilst, ka prasība parādījusies vienlaikus ar pirmajiem filmas Tumšais tornis, kas tiek uzņemta pēc S. Kinga romānu motīviem, reklāmas video.