Norvēģija kā pirmā pasaulē atteiksies no radio pārraidēm FM diapazonā

Norvēģija 2017. gada laikā kļūs par pirmo valsti pasaulē, kura atteiksies no radio pārraidēm FM diapazonā, pārejot uz digitālā radio formātu (DAB), vēsta aģentūra Reuters, atgādinot, ka lēmums par atteikšanos no FM formāta pieņemts vēl 2015. gadā. Kā pirmā no FM diapazona tiks atslēgta Budo pilsēta, bet pilnībā raidīšana FM diapazonā visas valsts teritorijā tiks pārtraukta līdz gada beigām.

Lēmums par atteikšanos no FM formāta tiek pamatots ar Norvēģijas iedzīvotāju masveida pāriešanu uz digitālajām pārraidēm un FM radiostaciju popularitātes samazināšanos. Tāpat radiotranslāciju DAB tīklā izmaksas ir ievērojami zemākas, nekā raidīšanas FM tīklā izmaksas.

Tiesa, kā liecina Dagbladet veikta aptauja, 66% norvēģu iebilst pret radiopārraižu FM diapoazonā pārtraukšanā, bet šo lēmumu atbalsta tikai 17% valsts iedzīvotāju. Galvenokārt neapmierināti ir automašīnu īpašnieki – FM radio tiek izmantots divos miljonos automašīnu Norvēģijā, tāpat daudzi norvēģi uzskata FM radio par nepieciešamu ārkārtas situācijās.

Līdztekus Norvēģijai iespēju atteikties no radio pārraidēm FM diapazonā izskata arī vairākas citas Eiropas valstis. Tā Šveice plāno atteikties no pārraidēm FM diapazonā 2020. gadā, tāpat par šādiem plāniem, gan neminot konkrētus termiņus, ir paziņojušas arī Lielbritānija un Dānija.