Prognoze: 2047. gadā ASV “publiskie” parādi sasniegs 150% no IKP

ASV Kongresa Budžeta pārvalde sastādījusi ilgtermiņa prognozi (atrodama šeit), atbilstīgi kurai 2047. gadā valsts parādsaistības pret privātām juridiskām un fiziskām personām (federal debt held by the public) pieaugs līdz 150% no valsts IKP, vēsta aģentūra Reuters. Pašlaik valsts parāds šādām personām līdzinās 77% no IKP, kas ir augstākais rādītājs kopš II Pasaules kara beigām.

„Ja šobrīd spēkā esošie likumi pamatvilcienos paliks nemainīgi, pārvalde prognozē, ka augošais budžeta deficīts novedīs pie strauja šo parādsaistību pieauguma nākošajas 30 gados. Valsts parāds 2047. gadā sasniedz 150% no IKP. Šāda liela un augoša parāda perspektīva rada ASV ievērojamus riskus un nostāda politiķus nopietnu problēmu priekšā,” teikts dokumentā.

Pārvaldes ziņojumā precizēts, ka 2027. gadā „publiskās” parādsaistības sasniegs 89% no IKP, bet 2035. gadā pārsniegs iepriekšējo maksimumu – 106% no IKP, kas fiksēts 1946. gadā.