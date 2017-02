Uz Vāciju no ASV pārvestas 300 tonnas Berlīnei piederoša zelta

Vācijas Centrālā banka (CB) noslēgusi līdz tam ASV Ņujorkas Federālo Rezervju bankā glabātu 300 tonnu zelta pārvešanu uz Vāciju, vēsta aģentūra Associated Press (AP), atgādinot, ka sākotnēji ASV nevēlējās pieļaut zelta izvešanu, tomēr beigās šajā jautājumā tika panākts kompromiss.

Zelta atgriešanu Vācijā no ārvalstīm CB sāka 2013. gadā. Aģentūra atzīmē, ka pagājušajā gadā Vācijā tika atgrieztas 111 tonnas zelta no ASV, bet vēl 105 tonnas tika pārvestas uz Vāciju no Francijas.

Atbilstīgi tiešsaistes finanšu izdevuma Marketwatch datiem, 2016. gada beigās glabātuvē Frankfurtē pie Mainas atradās 47,9% Vācijas zelta rezervju, 36,6% joprojām atrodas Ņujorkā, 12,8% – Londonā, bet 2,7% – Parīzē. Kopējais Vācijas zelta rezervju apmērs bija 3378 tonnas.

Jāatgādina, ka savas zelta rezerves Vācija sāka veidot 1951. gadā, tā dēvētā „ekonomiskā brīnuma” laikā. Zeltu Vācija iepirka Ņujorkas, Londonas un Parīzes biržās, un turpat arī nodeva glabāšanā. Presē regulāri izskanot aizdomām, ka ASV ar Vācijas zelta rezervēm rīkojas „pēc saviem ieskatiem”, Berlīne ir izvirzījusi mērķi vismaz pusi zelta pārvest uz Vāciju.