Wells Fargo no saviem bijušajiem vadītājiem prasa $75 miljonus

Banka Wells Fargo prasa no diviem saviem bijušajiem augsta ranga vadītājiem kopumā 75 miljonus dolāru par masveida pārkāpumiem, kas pieļauti vairāku gadu garumā, vēsta plašsaziņas līdzekļi, atsaucoties uz finanšu institūta izplatītu paziņojumu.

Paziņojumā atzīmēts, ka šis lēmums attiecas uz bankas bijušo direktoru Džonu Stampfu un vienas no nodaļām bijušo vadītāju Keriju Tolstedtu. No bijušā direktora tiek prasīti 28 miljoni, bet no nodaļas bijušās vadītājas – 47,3 miljoni dolāru.

Wells Fargo patlabanējā vadība uzskata, ka abi šie darbinieki ir galvenie atbildīgie par to, ka finanšu institūtā strādājošie vairāku gadu garumā atvēra kontus uz klientu vārda bez pēdējo ziņas, kā arī par to, ka bankas ierēdņi uzspieda klientiem pakalpojumus, kas tiem nebija nepieciešami, lai saņemtu prēmijas par pārdošanu plāna izpildi. Ir vērts piebilst, ka gan Dž. Stampfs, gan K. Tolstedta jau iepriekš bija paziņojuši par gatavību samaksāt soda naudas, lai izvairītos no kriminālatbildības.