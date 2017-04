Ziemeļu straumes 2 būvniecību plānots sākt 2018. gada II ceturksnī

Kompānijas Nord Stream 2 atļaujošās dokumentācijas departamenta vadītājs Saimons Bonels paziņojis, ka uzņēmums plāno sākt gāzes vada Ziemeļu straume 2 būvniecību 2018. gada otrajā ceturksnī, vēsta Krievijas aģentūra RIA Novosti.

„Mēs plānojam saņemt nepieciešamās atļaujas no visām valstīm 2018. gada pirmajā ceturksnī, lai otrajā ceturksnī varētu sākt būvniecību,” aģentūra citā S. Bonela teikto. Viņš arī piebildis, ka Nord Stream 2 neredz iemeslus, kuru dēļ kāda no valstīm varētu neizsniegt uzņēmumam atļaujas gāzes vada būvniecībai.

Šeit gan jāpiebilst, ka nupat Dānija, kas ir viena no piecām valstīm (līdztekus Vācijai, Krievijai, Zviedrijai un Somijai), no kurām nepiešamas atļaujas būvniecībai, paziņoja par iespēju veikt likumdošanā izmaiņas, kas ļautu tāda veida projektus kā Ziemeļu straume 2 vērtēt ne tikai no ekoloģiskā un ekonomiskā, bet arī politiskā un starptautiskās drošības viedokļa. Tiesa, nav skaidrs, vai šādas izmaiņas tiks veiktas, un vai tiks izmantotas apstiprināšanas gadījumā.